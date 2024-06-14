Не стало заслуженного артиста РСФСР Валерия Бондарева

Певец, заслуженный артист РСФСР Валерий Бондарев ушел из жизни в 76 лет. Об этом сообщила пресс-служба Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича.





В сообщении отмечается, что Бондарева не стало в ночь с 13 на 14 июня. В театре его назвали ярким артистом, музыкантом, педагогом и музыкальным деятелем, чья творческая деятельность стала заметным явлением в культурной жизни Самарской области.





Бондарев является лауреатом премии «Самарская театральная муза» 1999 года в номинации «Лучшая роль второго плана». Также певец был удостоен звания «Заслуженный артист РСФСР».









Фото: Pixabay.com