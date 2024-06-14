Не стало заслуженного артиста РСФСР Валерия Бондарева

Певцу было 76 лет.
Во второй части главная героиня переживает переходный возраст.
Известный композитор и исполнитель стал членом жюри на фестивале авторской песни «Слушай и скажи».
Проект, актеры и его создатели в общей сложности победили в 7 из 25 номинаций.
В рамках фестиваля состоялось 16 концертов звездных творческих коллективов и солистов.
Певцу было 76 лет.
Во второй части главная героиня переживает переходный возраст.
Известный композитор и исполнитель стал членом жюри на фестивале авторской песни «Слушай и скажи».
Проект, актеры и его создатели в общей сложности победили в 7 из 25 номинаций.
В рамках фестиваля состоялось 16 концертов звездных творческих коллективов и солистов.
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14.06.2024