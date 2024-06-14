Состоялась мировая премьера продолжения мультфильма «Головоломка»

Мультфильм «Головоломка 2» вышел в мировой прокат – ленту уже показывают в кинотеатрах США и странах Европы. Продолжение знаменитой анимационной ленты в России выйдет 15 июня.





Во второй части «Головоломки» главная героиня Райли Андерсон переживает подростковый период. К Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавляются новые эмоции. Так, девочка познакомится с Тревожностью, Завистью, Скукой и Смущением. Ряд СМИ ранее сообщал, что от успеха мультфильма во многом будет зависеть дальнейшая судьба студии Pixar.





Критики уже успели высоко оценить анимационную ленту. В своих отзывах они обратили внимание на то, как мультфильм показал трудности подростковой жизни. Также «Головоломку 2» сочли трогательной, умной и смешной.









Фото: YouTube