Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал лидером по числу наград премии АПКиТ

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова забрал 7 из 25 наград премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения, став лидером по количеству побед. Рузиль Минекаев и Никита Кологривый были признаны лучшими актерами главной роли и второго плана.





Проект также был отмечен за работу режиссера, сценаристов, кастинг-директора и художника по костюмам. «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Цербер» признали лучшими сериалами для онлайн-кинотеатров.





Драма «Вызов» Клима Шипенко и сказка «По щучьему велению» Александра Войтинского были признаны лучшими полнометражными художественными фильмами. Проекты Первого канала, в свою очередь, забрали пять наград. «Вызов» также победил в номинации «Специальный приз за первый в истории запуск кино в космос». «Бизон: Дело манекенщицы» был признан «Лучшим телесериалом года (5-19 серий)». Лучшим документальным фильмом стала лента «Алексей Балабанов. Послесловие…». Награду за лучшую женскую роль забрала Мариэтта Цигаль-Полищук в сериале «Раневская».





Церемония награждения XI премии АПКиТ состоялась вечером 13 июня в конгресс-центре ЦМТ. Ведущими мероприятия стали актеры Гоша Куценко, Елизавета Базыкина, Анна Снаткина и Виктор Васильев.









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