Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал лидером по числу наград премии АПКиТ

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал лидером по числу наград премии АПКиТ

14.06.2024

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова забрал 7 из 25 наград премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения, став лидером по количеству побед. Рузиль Минекаев и Никита Кологривый были признаны лучшими актерами главной роли и второго плана.

Проект также был отмечен за работу режиссера, сценаристов, кастинг-директора и художника по костюмам. «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Цербер» признали лучшими сериалами для онлайн-кинотеатров.

Драма «Вызов» Клима Шипенко и сказка «По щучьему велению» Александра Войтинского были признаны лучшими полнометражными художественными фильмами. Проекты Первого канала, в свою очередь, забрали пять наград. «Вызов» также победил в номинации «Специальный приз за первый в истории запуск кино в космос». «Бизон: Дело манекенщицы» был признан «Лучшим телесериалом года (5-19 серий)». Лучшим документальным фильмом стала лента «Алексей Балабанов. Послесловие…». Награду за лучшую женскую роль забрала Мариэтта Цигаль-Полищук в сериале «Раневская».

Церемония награждения XI премии АПКиТ состоялась вечером 13 июня в конгресс-центре ЦМТ. Ведущими мероприятия стали актеры Гоша Куценко, Елизавета Базыкина, Анна Снаткина и Виктор Васильев.


Фото: YouTube