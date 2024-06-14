Более 7 тысяч человек побывали на фестивале «Русская музыка на Балтике» в Калининграде

Более 7 тысяч человек стали гостями XI Международного фестиваля «Русская музыка на Балтике» в Калининграде. Об этом сообщили в пресс-службе областной филармонии имени Светланова, которая выступила организатором мероприятия.





В рамках фестиваля на площадках областного центра и других городов региона состоялись 16 концертов. На сцену вышло более 300 музыкантов и артистов из Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга, Грозного, а также Азербайджана, Японии, Кореи и Китая. Фестивальный марафон длился два месяца.





В пресс-службе уточнили, что выступления российских и зарубежных коллективов прошли также в Светлогорске, Гусеве, Гурьевске и Советске, расширив географию «Русской музыки на Балтике». На полях фестиваля выступили Российский национальный молодежный симфонический оркестр, Государственная академическая хоровая капелла имени Юрлова, государственный академический ансамбль танца «Вайнах», а также дирижеры Фабио Мастранджело и Фахраддин Керимов, скрипач Павел Милюков, виолончелисты Петр Кондрашин и Александр Рамм, пианист Александр Гиндин, органистка Хироко Иноуэ и другие музыканты.





Директор филармонии, народный артист России Виктор Бобков отметил высокий уровень исполнительского мастерства участников марафона. По его словам, за время подготовки и проведения фестиваля установились тесные творческие контакты с известными учреждениями культуры Москвы и Санкт-Петербурга.









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