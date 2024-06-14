Росконцерт передал во дворцы культуры ЛНР комплекты звуковой аппаратуры

Учреждения Луганской Народной Республики получили комплекты звуковой аппаратуры от Росконцерта, передает минкультуры ЛНР.



Сообщается, что муниципальным дворцам культуры республики передано 22 комплекта звукового оборудования. В состав комплекта входят стационарный линейный массив для сцены, 32-канальный цифровой микшерный пульт, микрофон и стойки для них, мониторы, аксессуары к оборудованию.



«Как только мы привезли новое оборудование из Луганска к нам в центр, сразу же начались работы по его подключению и настройке на сцене Центра культуры. Уверены, новая аппаратура будет активно использоваться для подготовки артистов и творческих коллективов центра, репетиций, мастер-классов, проведения концертов и праздничных мероприятий. Огромная благодарность Минкультуры России и Росконцерту!» — приводят в ведомстве слова директора Центра культуры Алчевска Татьяны Грабович.









Фото: пресс-служба минкультуры ЛНР