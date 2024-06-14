YouTube заблокировал фильм итальянского журналиста о Донбассе

Видеохостинг YouTube заблокировал документальный фильм телеканала RT «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра».



Фильм на итальянском языке был опубликован на канале итальянского журналиста Винченцо Лоруссо, который работает в Донбассе.



«YouTube заблокировал документальный фильм RT „Донбасс. Вчера, сегодня, завтра“ на итальянском языке», — говорится в заявлении вещателя.



Ранее к YouTube обратилось правительство Италии с требованием заблокировать видео. Соответствующий документ оказался в распоряжении издания agcom.it.









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