YouTube заблокировал фильм итальянского журналиста о Донбассе

14.06.2024

YouTube заблокировал фильм итальянского журналиста о Донбассе
Видеохостинг YouTube заблокировал документальный фильм телеканала RT «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра».

Фильм на итальянском языке был опубликован на канале итальянского журналиста Винченцо Лоруссо, который работает в Донбассе.

«YouTube заблокировал документальный фильм RT „Донбасс. Вчера, сегодня, завтра“ на итальянском языке», — говорится в заявлении вещателя.

Ранее к YouTube обратилось правительство Италии с требованием заблокировать видео. Соответствующий документ оказался в распоряжении издания agcom.it.


Фото: Pixabay.com