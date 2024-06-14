В московском парке усадьбы Усачевых — Найденовых отреставрировали скульптуры и беседки

В московском парке усадьбы Усачевых — Найденовых на Земляном Валу отреставрировали грот, скульптуры и беседки, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия в пятницу, 14 июня.



Комплекс XIX века представляет собой памятник московского ампира и является последней работой в городе архитектора Доменико Жилярди.



«Не менее интересен усадебный парк, который благодаря первым владельцам сразу стал популярен у москвичей. Во время реставрации специалисты привели в порядок грот, две беседки-ротонды, ограду с воротами и четыре чугунные скульптуры», — сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.



Статуи реставрировались на месте, в парке. Три из них символизируют весну, лето и зиму, другая — Вакха.



В гроте специалистами была укреплена кирпичная кладка, особое внимание уделено облицовке известняка.









Фото: пресс-служба департамента культурного наследия Москвы