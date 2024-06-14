В Сочи пройдет первый международный кинофестиваль «Антарес»

В Сочи пройдет новый ежегодный международный кинофестиваль «Антарес».



Смотр пройдет с 24 по 30 июня, говорится в сообщении на сайте администрации курорта.



Откроет фестиваль концерт «Добрые песни о главном» в концертном зале «Фестивальный» 24 июня. Официальная церемония открытия состоится 25 июня в Зимнем театре.



В конкурсную программу вошли игровые, документальные, анимационные фильмы, которые оценит профессиональное международное жюри. Не вошедшие в конкурсную программу фильмы покажут на цифровой платформе. Пять сильнейших работ будет выбрано путем зрительского голосования.



В рамках смотра пройдут бесплатные показы фильмов, запланированы спектакли, концерты, мастер-классы от кинематографистов, творческие встречи, выставки.







