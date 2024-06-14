Музей Победы представит выставку ко дню памяти Маршала Советского Союза Жукова

В Музее Победы откроется выставка ко дню памяти Маршала Советского Союза Георгия Жукова.



Выставка откроется 18 июня в Зале Исторической правды музея. Во временной экспозиции представят реликвии из семьи Жукова, переданные его правнучкой Варварой Ерохиной, передает пресс-служба музея.



«Уникальная коллекция раритетов позволит посетителям взглянуть на Георгия Константиновича Жукова не только как на военачальника, но и как на человека, семьянина, любящего отца и деда. Так, например, в экспозиции покажут альбом для рисования 1940 года — подарок Георгия Константиновича старшей дочери Эре на день рождения», — говорится в анонсе выставки.



В число экспонатов вошли столовые приборы Жуковых, личные карманные часы полководца, охотничья куртка маршала, его патронташ, документы, фотографии.



Посмотреть выставку можно до 7 июля.









Фото: пресс-служба Музея Победы