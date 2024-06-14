Режиссер РАМТа поставит спектакль по Астафьеву с артистами Донецкого театра

Главный режиссер Российского академического молодежного театра (РАМТ) Марина Брусникина работает над постановкой по рассказу Виктора Астафьева «Ясным ли днем» с артистами Донецкого республиканского академического молодежного театра, сообщает пресс-служба учреждения.



По словам постановщика, выбор материала не случаен и обусловлен 100-летием со дня рождения Виктора Астафьева, которое отмечается в этом году, а также актуальностью темы, которую писатель поднимает в произведении.



Работа над постановкой ведется в режиме лаборатории. Оформлением спектакля занимается художник РАМТ Лилия Баишева. В постановке задействованы 13 артистов театра из Макеевки.



Открытая репетиция спектакля запланирована на 14 июня и пройдет в Черной комнате РАМТа. Затем спектакль будет представлен в Донецке и на театральных площадках в других городах.









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