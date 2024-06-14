В Петербурге стартовали съемки детективного сериала «Блонды»

В Санкт-Петербурге стартовали съемки сериала «Блонды».



Производством детективного сериала занимается компания «Триикс медиа» по заказу «ТВ-3».



Сериал расскажет о работе секретного спецотдела по раскрытию особо сложных преступлений в Петербурге. Агенты работают под прикрытием брачного агентства «Блонды», которое курирует опытный следователь Смолов.



На главные роли в проект приглашены Данила Якушев, Анна Богомолова, Дарья Ленда, Марина Гончарова. Режиссером проекта выступит Михаил Вассербаум, продюсерами — Инесса Юрченко и Сергей Щеглов.









Фото: Pixabay.com