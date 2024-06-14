В Петербурге стартовали съемки детективного сериала «Блонды»

14.06.2024

В Петербурге стартовали съемки детективного сериала «Блонды»
В Санкт-Петербурге стартовали съемки сериала «Блонды».

Производством детективного сериала занимается компания «Триикс медиа» по заказу «ТВ-3».

Сериал расскажет о работе секретного спецотдела по раскрытию особо сложных преступлений в Петербурге. Агенты работают под прикрытием брачного агентства «Блонды», которое курирует опытный следователь Смолов.

На главные роли в проект приглашены Данила Якушев, Анна Богомолова, Дарья Ленда, Марина Гончарова. Режиссером проекта выступит Михаил Вассербаум, продюсерами — Инесса Юрченко и Сергей Щеглов.


Фото: Pixabay.com