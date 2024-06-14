Российские фильмы покажут на фестивале MIFF в Индии

В индийском Мумбаи 15 июня стартует 18-й Международный фестиваль документального, короткометражного и анимационного кино MIFF (Mumbai International Film Festival), передает пресс-служба Роскино.



Отмечается, что на фестивале при поддержке Роскино будут представлены документальные проекты «Как Иван Пигарев сон изучал» (2024, реж. Юлия Киселева); «Империя кошек» (2024, реж. Егор Климович), «Опытным путем» (2022, реж. Владимир Головнев, Никита Аниськин, Павел Тихонов, Олеся Епишина), а также игровой короткометражный художественный фильм «Чернильное море» (2021, реж. Иван Соснин). Показы пройдут во внеконкурсных программах смотра.



Ранее Роскино провело в Индии фестивали российского кино. Показы проходили в 2022 году в Мумбаи, в 2023 году — в Варанаси.









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