Оркестр Хабаровской краевой филармонии выступил в Пекине

В Пекине прошло выступление Русского оркестра Хабаровской краевой филармонии.



Артисты исполнили «Цыганскую рапсодию», «Русский вальс» и другие композиции, передает минкультуры Хабаровского края.



Коллектив стал участником культурно-просветительского проекта «Слово о русском сердце» в Пекине. Выступление прошло на площадке Российского культурного центра. В программу выступления вошли произведения русских композиторов, народные песни в обработке, танго, джазовые композиции, китайские произведения.



Фестиваль культуры и искусства «Слово о русском сердце» стартовал в Пекине 12 июня, в День России. Фестиваль приурочен к празднованию Дня России и 75-летию установления российско-китайских дипотношений. Организаторами культурно-просветительского проекта выступили Российский культурный центр в Пекине, Центр креативных индустрий «Новый город». Мероприятия прошли при поддержке посольства России в КНР.



Хабаровский коллектив примет также участие в гала-концерте фестиваля и торжественном закрытии.









Фото: пресс-служба министерства культуры Хабаровского края