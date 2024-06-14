В Брюсселе прошел концерт ко Дню России

Киносмотр пройдет с 15 по 21 июня 2024 года.
Коллектив стал участником культурно-просветительского проекта «Слово о русском сердце» в Пекине.
На концерте выступили солисты Санкт-Петербургского Дома музыки под руководством народного артиста Ро...
Мероприятие пройдет с 14 по 22 июня в рамках реализации нацпроекта «Культура».
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Киносмотр пройдет с 15 по 21 июня 2024 года.
Коллектив стал участником культурно-просветительского проекта «Слово о русском сердце» в Пекине.
На концерте выступили солисты Санкт-Петербургского Дома музыки под руководством народного артиста Ро...
Мероприятие пройдет с 14 по 22 июня в рамках реализации нацпроекта «Культура».
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Телеграмма с соболезнованиями направлена в Союз кинематографистов России.
Об этом сообщил глава Тобольска Максим Афанасьев на фестивале «Архитектурное наследие».
Премия досталась ему за лучшую режиссуру и сценарий в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Постановка завершила серию балетных премьер Пермского театра оперы и балета.
Главу департамента культуры Москвы и его команду наградили за создание инновационной структуры киноп...
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Диктор известна как ведущая программ «Новости» и «Время», передачи «Голубой огонек».
Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что у театра в планах множество инициатив и проекто...
Фестиваль молодого кино пройдет в Вологодской области в июле.
Выставка «Русский стиль: сталь» открылась в Донецком республиканском художественном музее.
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Исполнительнице было 80 лет.
Министр культуры России поблагодарила компанию за многолетний плодотворный труд, вклад в поддержку о...
Мероприятие прошло в Петропавловской крепости 12 июня.
Ей было 65 лет.
14.06.2024