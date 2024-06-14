В Брюсселе прошел концерт ко Дню России

14.06.2024

В Брюсселе прошел концерт ко Дню России
В Брюсселе прошел праздничный концерт ко Дню России. Концерт «Музыка вечная, музыка молодая» прошел в Русском доме, передает ТАСС.

На концерте выступили солисты Санкт-Петербургского Дома музыки под руководством народного артиста России, профессора Сергея Ролдугина в рамках проекта «Посольство мастерства». Участие в программе приняли молодые солисты, лауреаты международных конкурсов Григорий Филипченко, Анастасия Ключерева, Азалия Ногманова.

На вечере прозвучали шедевры русской классической музыки — произведения Чайковского, Рахманинова, Давыдова, Алябьева, Балакирева.



Фото: Pixabay.com