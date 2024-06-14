В Ярославской области открывается фестиваль искусств «Золотой Витязь»

В Ярославской области состоится фестиваль искусств «Золотой Витязь».



Мероприятие пройдет с 14 по 22 июня в рамках реализации нацпроекта «Культура», сообщает региональный департамент культуры.



По словам министра культуры Ярославской области Марины Васильевой, площадками открытого фестиваля в этом году стали Рыбинск, Тутаев и Ростов Великий.



«В Ярославле две программы пройдут в филармонии и одна в Волковском театре. Программы летнего открытого фестиваля искусств „Золотой Витязь: великие люди Великой России“ погрузят зрителей разных возрастов в традиции и духовную глубину нашей культуры, побудят публику более глубоко чувствовать происходящее на экране и на сцене», — сообщила Василеьва.



На фестивале будет представлено несколько культурно-патриотических программ, посвященных героям разных эпох. Каждому из героев будут посвящены концерты, выставки, литературно-музыкальные вечера. В рамках фестиваля пройдут кинопоказы.









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