В Москве отреставрируют музыкальную школу им. Юргенсона

В Москве проведут комплексную реставрацию детской музыкальной школы им. Юргенсона в Сокольниках.



Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



Глава города отметил, что история школы началась еще в 1936 году с небольшого деревянного дома. На сегодняшний день в школе обучаются 630 детей, работают свыше 60 преподавателей.



«Приведём здание в порядок: усилим несущие конструкции, отремонтируем фасады, кровлю и входные группы, полностью обновим инженерные системы», — говорится в сообщении Собянина.



Мэр столицы добавил, что работы планируется завершить в следующем году, а до конца года реконструировать еще пять зданий.



Работы ведутся в рамках масштабного проекта «Искусство — детям», целью которого является обновление материально-технической базы творческого образования детей.









Фото: пресс-служба мэра Москвы