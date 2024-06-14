В Тобольске до 2030 года восстановят 18 объектов культурного наследия

14.06.2024
В Тобольске до 2030 года планируют восстановить 18 объектов культурного наследия.
Работы будут проводиться в рамках реализации мастер-плана города. Об этом сообщил глава Тобольска Максим Афанасьев на фестивале «Архитектурное наследие» в Тюмени, передает
ТАСС.
«Мастер-план определил границы, в которых нужно до 2030 года создать максимально плотно инфраструктуру для жителей и туристов. И мы не ставили задачу в нем механически набрать количество объектов культурного наследия. Нам нужно было создать некую экосистему территории, которая будет гармонично функционировать. В него [мастер-план] вошло 18 объектов культурного наследия. Если смотреть от общей массы, у нас получается в целом 240 объектов культурного наследия на территории города», — приводит агентство слова Афанасьева.
По словам руководителя, 50 объектов культурного наследия являются муниципальными. В течение 2023 года муниципальные и региональные власти приватизировали 10 объектов культурного наследия для их восстановления.
Фото: Pixabay.com