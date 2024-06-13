Жора Крыжовников стал лауреатом 11-й премии АПКиТ

Режиссер Жора Крыжовников стал лауреатом 11-й премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Победу ему принес сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».





Крыжовников получил награду за лучшую режиссуру и сценарий проекта, передает ТАСС. Юрий Никогосов стал лучшим оператором благодаря работе над сериалом Федора Бондарчука «Актрисы».





«Спасибо огромное за этот приз. Я бы хотел поблагодарить человека, без которого я бы здесь точно не оказался, который меня научил внимательному отношению к зрителю, пониманию драматургии как контакта со зрителем, понимания режиссуры как организации этого контакта», — сказал Крыжовников.





Режиссер поблагодарил Марка Захарова. Андрей Золотарев и Роберт Гараев также стали лучшими сценаристами по версии АПКиТ.





Крыжовников уточнил, что точное количество часов, которое они потратили на написание сценария – 300. По его словам, это лучшее время.





Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал лидером по количеству номинаций. Проект был представлен в 15 категориях премии АПКиТ.









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