В Перми представили возобновленный балет «Золушка»

Возобновленный балет Сергея Прокофьева «Золушка» представили на сцене Пермского театра оперы и балета. Постановщиком выступил Алексей Мирошниченко.





Спектакль завершил серию балетных премьер театра в этом сезоне, передает ТАСС. По словам Мирошниченко, пермская «Золушка» представляет собой не сказку в привычном формате, а драму.





«Этот балет - дань уважения балетному миру. В нашем спектакле раскрываются многие детали артистических будней», — сказал руководитель балетной труппы театра, хореограф-постановщик и автор либретто к спектаклю.





Действие истории Мирошниченко разворачивается в 1957 году, когда Москва принимала Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В это время в главном театре страны готовится премьера балета «Золушка». Главная героиня является юной балериной, которая готовит партию Золушки в новом спектакле. На ее руку и сердце претендуют звезда Парижской оперы и начинающий советский балетмейстер. Нелегкий выбор за балерину делает окружение.









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