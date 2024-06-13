Алексей Фурсин удостоился спецприза премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин вместе с командой получил спецприз 11-й премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Награждение проходит в Центре международной торговли.





В специальной номинации Фурсина отметили за создание инновационной структуры кинопроизводства в Москве, информирует ТАСС.





«Это оценка не только меня, это оценка команды. Это люди, которые работали для вас в ночные смены, в дневные смены», — сказал глава департамента культуры со сцены.





По словам Фурсина, в лексикон вошли такие слова, как «московский киноконсьерж», «московская киноплатформа», «московский кинопарк». Также он поблагодарил всех присутствующих.









Фото: YouTube