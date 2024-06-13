Фильмы из Швейцарии и Франции вошли в программу кинофестиваля VOICES

Французские, швейцарские и российские фильмы вошли в программу фестиваля молодого кино VOICES. Смотр пройдет с 3 по 7 июля в Вологодской области.





По словам организаторов, в программу фестиваля вошли картины «Цепной пес», «Маятник», «Королевство», «Угол наклона», «Пришелец» и другие. VOICES представляет собой один из главных российских региональных фестивалей. Смотр проводится в Вологодской области с 2010 года. В программе присутствуют как работы молодых режиссеров, так и фильмы признанных мэтров кинематографа.





«VOICES - это по-прежнему российские таланты, и это все еще европейские голоса. С историями из французской глубинки и лауреатом французского «Сезар» за лучший дебют (фильм «Цепной пес») и анархистами с Петром Кропоткиным во главе в швейцарских Альпах, премированных за лучшую режиссуру на Берлинале («Маятник»)», — сообщили в пресс-службе фестиваля комментарий куратора кинопрограмм Сергея Дешина.





По его словам, в конкурсе соседствуют три фильма, представляющих три разных кинематографических региона России. Речь идет о петербургском «Королевстве», московской ленте «Угол наклона» и уральской картине «Пришелец». Дешин уточнил, что это чистое совпадение, как и весь конкурс.









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