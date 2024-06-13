В Донецке представили произведения современного искусства об СВО

Произведения современного искусства представили на выставке «Русский стиль: сталь» об СВО. Экспозиция развернулась в Донецком республиканском художественном музее.





Заведующий информационным отделом учреждения Анаит Агабекян сообщила ТАСС, что на выставке представлено порядка 50 работ на щитках от бронежилетов. Также экспозиция включает в себя живописную часть. Зрители увидят около 30 картин, написанных художниками со всей России.





«География самая обширная, в основном - Москва, Санкт-Петербург, Краснодар. Выставка будет экспонироваться до 8 июля», — поделилась собеседница агентства.





Работы художников заняли один из трех работающих залов музея. Экспозицию составили портреты воинов, работы на православные мотивы, пейзажные картины с видами обстрелянных домой и храма, абстракции.









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