Умерла знаменитая французская певица Франсуаза Арди

Французской певицы и актрисы Франсуазы Арди не стало на 81-м году жизни. Об этом в запрещенной соцсети сообщил ее сын, музыкант Тома Дютронк.





Обстоятельства смерти певицы не уточняются. Будущая звезда родилась в Париже в 1944 году. В 1961-м певица записала свой первый сингл, который разошелся тиражом в 2 миллиона. В 1988 году Арди объявила о завершении карьеры. Однако вернулась на сцену пять лет спустя.





С 1996 по 2012 год певица записала шесть альбомов. В 2006-м удостоилась Большой медали французского шансона от Французской академии. В 2023 году Арди пополнила список 200 величайших певиц всех времен по версии Rolling Stone, где стала единственной представительницей Франции.





Наиболее известными композициями Арди стали Tous les garçons et les filles, Mon amie la rose, Comment te dire adieu, Le temps de l'amour и другие. Ее песни звучали во многих фильмах и сериалах, одним из которых стал фильм «Молода и прекрасна» 2013 года, номинант на «Пальмовую ветвь» в Каннах.









Фото: YouTube