Фестиваль духовых оркестров в Петербурге объединил более 400 музыкантов

Более 400 музыкантов из военных учебных и научных центров РФ и Белоруссии выступили на XXV Международном фестивале духовых оркестров в Санкт-Петербурге. Мероприятие прошло в Петропавловской крепости в День России.





Организатором фестиваля выступил петербургский комитет по культуре. Также в Петропавловской крепости состоялась праздничная программа «В ритме России». Гости поучаствовали в мастер-классах, посвященных народным промыслам.





Оркестры выступили на Соборной площади. Музыканты исполнили не только военные марши, но и популярные мелодии.





Белорусский оркестр из Пинска стал специальным гостем фестиваля. Мероприятие завершилось массовым исполнением «Прощания славянки».









Фото: YouTube