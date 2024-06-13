Умерла создательница музея микроминиатюры в Петербурге Татьяна Ковша

Основатель музея микроминиатюры в Санкт-Петербурге Татьяна Ковша ушла из жизни в возрасте 65 лет. Об этом сообщил музей «Русский Левша» 11 июня во «ВКонтакте».





В публикации отметили, что не стало основателя музея, мамы, жены, подруги, сестры, тети и наставника.





«И скорбь не передать. Покойся с миром, Татьяна», — говорится в сообщении.





Татьяна Ковша также была автором книг, в том числе о Санкт-Петербурге. Городу посвящен сборник ее стихов для детей «Созвездие Петербург» о прогулке по любимым улицам Северной столицы.





Татьяна Ковша родилась в Смоленской области. В Петербурге она окончила факультет журналистики СПбГУ. Являлась членом Союза журналистов СССР, президентом Гильдии кузнецов и художников по металлу Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона, президентом Международной гильдии мастеров.









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