Вышли первые кадры «Приключений Паддингтона» на русском языке

Вышли первые кадры «Приключений Паддингтона» на русском языке

13.06.2024

Русскоязычный трейлер семейного фильма «Приключения Паддингтона 3» вышел на YouTube. Ролик представила кинопрокатная компания «Вольга».

В новой части популярной франшизы медвежонок Паддингтон отправится на родину – в Перу. Здесь его ждет встреча с тетей Люси. Однако по приезде главный герой не находит родственницу и отправляется на ее поиски в леса Амазонки. Семья Браунов последует за ним.

В третьей части снялись Оливия Колман, Эмили Мортимер и Антонио Бандерас. Также зрители увидят Бена Уишоу, Хью Бонневилля, Джули Уолтерс и других актеров.

Мировая премьера «Паддингтона» пройдет уже этой осенью. В российский прокат фильм выйдет 28 ноября.


Фото: YouTube