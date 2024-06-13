Вышли первые кадры «Приключений Паддингтона» на русском языке

Русскоязычный трейлер семейного фильма «Приключения Паддингтона 3» вышел на YouTube. Ролик представила кинопрокатная компания «Вольга».





В новой части популярной франшизы медвежонок Паддингтон отправится на родину – в Перу. Здесь его ждет встреча с тетей Люси. Однако по приезде главный герой не находит родственницу и отправляется на ее поиски в леса Амазонки. Семья Браунов последует за ним.





В третьей части снялись Оливия Колман, Эмили Мортимер и Антонио Бандерас. Также зрители увидят Бена Уишоу, Хью Бонневилля, Джули Уолтерс и других актеров.





Мировая премьера «Паддингтона» пройдет уже этой осенью. В российский прокат фильм выйдет 28 ноября.









Фото: YouTube