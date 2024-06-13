Проект «Симфоническая академия» завершился в Сириусе

Концерт ко Дню России поставил точку в проекте «Симфоническая академия». Мероприятие прошло в Сириусе, сообщили в пресс-службе фонда «Талант и успех».





В рамках программы состоялся показ исторического фильма «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна. Артисты РНМСО вышли на сцену, чтобы исполнить партитуру Сергея Прокофьева, созданную к знаменитой картине. Дирижировал Иван Никифорчин.





«Каждый год мы удивляем публику не только Сириуса, но и самих себя. Мы показывали большой симфонический концерт, готовили крупные вокальные концерты, в этом году привезли целый фильм. Большой полномасштабный фильм 30-х годов. Этот проект уникальный в своем роде: мы показали весь фильм без каких-либо купюр, сыграв партитуру Сергея Прокофьева полностью, как она была задумана для фильма Сергея Эйзенштейна», — сказал артистический директор РНМСО Илья Репенак.





По его словам, работа в этом проекте крайне сложна во всех отношениях, как эмоционально, так и технически. Репенак отметил, что исполнение требует «крайне высокого мастерства».





В составе оркестра на концерте выступили юные музыканты, которые учатся в образовательном центре «Сириус» по направлению «Музыкально-исполнительское искусство». Юные таланты в возрасте от 11 до 17 лет из разных городов России в течение недели изучали приемы оркестрового исполнительства и принципы ансамблевого взаимодействия под руководством профессионалов РНМСО.









Фото: Фонд «Талант и успех»