Таджикистан примет участие в первом «Интервидении»

Таджикистан станет одним из участников первого телевизионного музыкального конкурса «Интервидение». Об этом журналистам рассказал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в рамках визита в Душанбе.





Первое «Интервидение» состоится в Москве. Швыдкой сообщал, что конкурс пройдет в начале 2025 года.





«Мы сегодня получили информацию, что наше приглашение Таджикистану рассмотрено положительно. Таджикистан будет участвовать», — сказал спецпредставитель главы государства.





Швыдкой добавил, что планирует передать в МИД республики отредактированное положение о конкурсе.





Проект «Интервидения» был представлен на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме – Форуме объединенных культур. Идею о создании конкурса выдвинул гендиректор Первого канала Константин Эрнст.









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