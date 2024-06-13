В Пекине выступили музыканты из Иркутска

Ансамбль русских народных инструментов «Байкал-квартет» Иркутской областной филармонии выступил в Пекине. Концерт прошел на площадке Российского культурного центра.





Выступление музыкантов состоялось в рамках фестиваля культуры и искусства «Слово о русском сердце». Ансамбль исполнил песни «Славное море, священный Байкал», «Молихуа», «Выйду в поле с конем», «Московская кадриль», «Цветущий май», «По Ангаре», «Изумрудная волна» и другие. Перед началом мероприятия губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поприветствовал присутствующих.





Также 13 июня в столице Китая прошел концерт Русского оркестра Хабаровской краевой филармонии. Состоялись выступления «Инновационного театра балета» ГБУК Калужской области «Инновационный культурный центр» и других российских музыкальных коллективов.









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