Музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в Москве в начале 2025 года.



Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает РИА Новости.



«"Интервидение" пройдет в начале 2025 года в Москве», — приводит агентство слова Швыдкого.



Ранее Михаил Швыдкой сообщил о том, что в Москве активно ведется подготовка к «Интервидению». Свое участие в конкурсе подтвердили 16 стран, в их числе Бразилия, страны Латинской Америки, Центральной Азии.









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