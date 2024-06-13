«Интервидение» пройдет в Москве в начале 2025 года

Создатели фильма решили не переносить действие картины в современность.
Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой уточнил,...
Ансамбль русских народных инструментов «Байкал-квартет» представил концертную программу на площадке ...
Заслуженный артист РФ служил Театру Сатиры с 2018 года.
Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил ...
Создатели фильма решили не переносить действие картины в современность.
Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой уточнил,...
Ансамбль русских народных инструментов «Байкал-квартет» представил концертную программу на площадке ...
Заслуженный артист РФ служил Театру Сатиры с 2018 года.
Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил ...
Специальные программы будут представлены в музее-заповеднике «Петергоф» на малой родине композитора ...
На открытии фестиваля Александринский театр представит спектакль «Воскресение» режиссера Никиты Кобе...
Музей в этот день будет работать с 10:00 до 22:00.
«Решение пока не принято», — заявили в суде.
На сегодняшний день Роскино является ключевой компанией по продвижению за рубежом российских картин,...
Мероприятие пройдет с 28 июня по 2 июля.
Над постановкой работает композитор Петр Айду.
Лазарева разыскивается по уголовной статье.
Показ состоялся в токийском зале «Хамарикю Асахи холл» в рамках ежегодного Фестиваля российской куль...
Во вторник, 18 июня, дворец будет открыт для посетителей.
Проект подготовлен совместно Музеями Московского Кремля и Владимиро-Суздальским музеем-заповедником.
Спектакль будет рассчитан на взрослую аудиторию.
Ценный дар музей получил в канун 225-го дня рождения Александра Пушкина.
Они организованы в преддверии 250-летия Павловска, которое будет отмечаться в 2027 году.
Выступление прошло в День России на сцене Севастопольского академического русского драматического те...
13.06.2024