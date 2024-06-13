В Ораниенбауме пройдет гала-концерт ко дню рождения Стравинского

В Ораниенбауме пройдет гала-концерт ко дню рождения композитора Игоря Стравинского, передает пресс-служба Мариинского театра.



Мероприятие к 142-летию со дня рождения Игоря Стравинского подготовили маэстро Валерий Гергиев и Мариинский театр. Специальные программы будут представлены в музее-заповеднике «Петергоф» на малой родине композитора в Ораниенбауме, а также на всех сценах Мариинского театра в Санкт-Петербурге.



Концерты пройдут в рамках масштабного фестиваля музыкальных приношений «Гений места». Откроется цикл концертов 15 июня в Мариинском-2, где в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева прозвучат Каприччио для фортепиано с оркестром, музыка балетов «Весна священная» и «Петрушка». Солист — Денис Мацуев.



Центральным событием фестиваля станет выступление артистов Мариинского театра и Валерия Гергиева в Ораниенбауме. Специальную программу 16 июня представят в Южном дворе Большого Меншиковского дворца в парке Ораниенбаум.



В рамках фестиваля пройдет также петербургская премьера балета «Концертные танцы» на музыку Стравинского.



«Мы торжественно завершаем фестиваль в Ораниенбауме, чествуя Игоря Федоровича Стравинского. Его музыка не пропадает из афиш Мариинского театра, практически ежемесячно мы даем разные его сочинения, и, что очень отрадно, интерес к композитору только растет: не только в Санкт-Петербурге или Москве, но и во множестве других городов. Очень важно, чтобы великое наследие Игоря Федоровича Стравинского не переставало звучать и в Ораниенбауме, где он родился и вырос, где постепенно раскрывался его гений, где живут подлинные воспоминания о нем», — прокомментировал событие Валерий Гергиев.









Фото: пресс-служба Мариинского театра