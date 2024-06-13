В День памяти и скорби вход в Музей Победы будет бесплатным

В День памяти и скорби, 22 июня, вход в Музей Победы будет бесплатным для посетителей, сообщили в пресс-службе учреждения.



Музей в этот день будет работать с 10:00 до 22:00, вход будет осуществляться до 21:00. В музее в этот день пройдет Всероссийская акция «Свеча памяти». Мероприятие приурочено к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны.



В полдень в Зале Полководцев стартует поэтический марафон «Помните!», в рамках которого в течение трех часов будет проходить творческая программа, посвященная героям Великой Отечественной войны.



В рамках исторического проекта «Лица Победы» москвичам и гостям столицы предлагается увековечить героев своей семьи в Музее Победы. Фотографии и истории семей будут представлены в мультимедийном зале музея и на сайте учреждения.



По бесплатным билетам гости смогут посетить экспозицию «Подвиг Армии» с диорамным комплексом, Зал исторической правды, Зал памяти и скорби, выставки «Имен связующая нить», «Операция «Багратион», «Семейные реликвии», «Zаветам Vерны» и другие проекты.









Фото: пресс-служба Музея Победы