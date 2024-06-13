ЕСПЧ принял к рассмотрению иски крымских музеев по скифскому золоту

«Дело было зарегистрировано как „Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и другие против Нидерландов и Украины“. Решение пока не принято», — приводит агентство выдержки из сообщения ЕСПЧ.Ранее специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о том, что у России нет контактов с ЕСПЧ по рассмотрению дела о скифском золоте.