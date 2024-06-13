ЕСПЧ принял к рассмотрению иски крымских музеев по скифскому золоту

«Решение пока не принято», — заявили в суде.
На сегодняшний день Роскино является ключевой компанией по продвижению за рубежом российских картин,...
Мероприятие пройдет с 28 июня по 2 июля.
Над постановкой работает композитор Петр Айду.
Лазарева разыскивается по уголовной статье.
«Решение пока не принято», — заявили в суде.
На сегодняшний день Роскино является ключевой компанией по продвижению за рубежом российских картин,...
Мероприятие пройдет с 28 июня по 2 июля.
Над постановкой работает композитор Петр Айду.
Лазарева разыскивается по уголовной статье.
Показ состоялся в токийском зале «Хамарикю Асахи холл» в рамках ежегодного Фестиваля российской куль...
Во вторник, 18 июня, дворец будет открыт для посетителей.
Проект подготовлен совместно Музеями Московского Кремля и Владимиро-Суздальским музеем-заповедником.
Спектакль будет рассчитан на взрослую аудиторию.
Ценный дар музей получил в канун 225-го дня рождения Александра Пушкина.
Они организованы в преддверии 250-летия Павловска, которое будет отмечаться в 2027 году.
Выступление прошло в День России на сцене Севастопольского академического русского драматического те...
Фотовыставка разместилась на Рождественском бульваре под открытым небом.
Работы вышли на финальный этап.
Шоураннер сериала Эрик Крипке предрек «кровавый» финал.
Актер сыграл цыганского барона в сериале «Провокатор».
Коллектив представил русскую народную и духовную музыку, а также классические произведения народов м...
Также премии в области литературы и искусства удостоены скульптор Андрей Коробцов и архитектор Конст...
Впервые за три года ПФКИ решил изменить границы сумм проектов.
Первый тираж книги составил 350 экземпляров.
13.06.2024