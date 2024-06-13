Компания Роскино отмечает 100-летний юбилей.



Сто лет назад, 13 июня 1924 года, Совнарком РСФСР учредил акционерное общество «Совкино» по производству и прокату фильмов, говорится в распространенном пресс-релизе компании.



Отмечается, что на сегодняшний день Роскино является ключевой компанией по продвижению за рубежом российских картин, сериалов и анимации, а также креативного потенциала и копродуктивных возможностей с Россией.



За последние три года Роскино было организовано участие представителей российской киноиндустрии более чем в 20 кинорынках, проведен собственный национальный рынок контента. Компания провела более 70 фестивалей российского кино более чем в 35 странах мира.



«В ближайшее время российские компании-экспортеры смогут претендовать на поддержку по участию в кинорынках и других индустриальных мероприятиях, а также по локализации контента: механизм предоставления такой поддержки прорабатывается сейчас компанией», — рассказали в Роскино.









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