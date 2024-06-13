Театр Маяковского в Москве представит акустический спектакль «Сон в русскую ночь» в ноябре

13.06.2024
Московский академический театр имени Маяковского представит в ноябре акустический спектакль «Сон в русскую ночь».
Об этом рассказал художественный руководитель театра Егор Перегудов во время рабочей поездки в Екатеринбург, передает
ТАСС.
Над постановкой работает композитор Петр Айду.
«Шумовой спектакль — эксперименты со звуком, звукоизвлечением. Там будут отрывки из русской классики, связанные со звуковыми пейзажами: [например,] сцены из „Дубровского“, пожара, или сцена, когда Маргарита летит над Москвой (из „Мастера и Маргариты“ — прим. ред.) — все звуки, которые сопровождают этот полет. Экспериментальная работа, которую я лично очень жду, потому что, я думаю, такого сейчас нигде нет», — приводит агентство слова худрука.
В число экспериментальных постановок в новом сезоне также войдут спектакль «2007» режиссера Дмитрия Крестьянкина, посвященный разным субкультурам. В сентябре в театре ожидается премьера семейного музыкального спектакля «Багдадский вор и черная магия».
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