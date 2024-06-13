Телеведущую Татьяну Лазареву* объявили в розыск

13.06.2024

Телеведущую Татьяну Лазареву* объявили в розыск
МВД России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву* в розыск.

Карточка с информацией размещена в электронной базе ведомства. Сообщается, что Лазарева разыскивается по уголовной статье. По какой именно статье разыскивается Лазарева, не уточняется.

По информации ТАСС, Татьяна Лазарева разыскивается по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. В июле 2022 года Лазареву внесли в перечень физических лиц-иноагентов. В этот перечень также включен муж Лазаревой Михаил Шац.

Ранее Татьяну Лазареву неоднократно штрафовали за нарушение маркировки иноагента.

*Внесен в реестр иноагентов


Фото: Pixabay.com