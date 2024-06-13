Театр кукол в Красноярске первым в России поставит спектакль по последнему рассказу Достоевского

Красноярский театр кукол первым в России поставит спектакль по рассказу Достоевского «Сон смешного человека», сообщила пресс-секретарь учреждения Евгения Говоруха.
«Наш театр станет первым в России, кто на сцене <...> поставит спектакль „Сон смешного человека“ по одноименному рассказу Федора Достоевского. Этот рассказ был написан Достоевским незадолго до начала работы над романом „Братья Карамазовы“. Он является последним рассказом писателя и его своеобразным духовным завещанием. Спектакль будет рассчитан на взрослую аудиторию», — приводит
агентство ТАСС слова Евгении Говорухи.
Для работы над постановкой был приглашен режиссер Большого театра кукол в Санкт-Петербурге Руслан Кудашов. В тандеме с постановщиком будет работать художник Марина Завьялова-Лаврова. При этом кукол будут изготавливать сами создатели спектакля.
Премьера постановки ожидается 16 и 18 июня.
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