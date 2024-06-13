Музею-заповеднику «Михайловское» передали в дар монету времен Бориса Годунова

Государственный музей-заповедник «Михайловское» получил в подарок серебряную монету, отчеканенную во времена Бориса Годунова.



Ценный дар музей получил в канун 225-го дня рождения Александра Пушкина. Раритет музею передал известный российский коллекционер, председатель совета региональной общественной организации «Национальный союз библиотек» Михаил Сеславинский.



Церемония прошла в Москве, в Доме Пашкова. Михаил Сеславинский отметил, что копейка, подаренная в фонды «Михайловского», вероятнее всего, псковской чеканки. Руководитель отметил, что раритет для музея тем более значим, что в Михайловском, в ссылке в родовом имении была создана «Комедия о настоящей беде Московскому государству...».









Фото: пресс-служба музея-заповедника "Михайловское"