В музее-заповеднике «Павловск» начались реставрационные работы

13.06.2024
На нескольких парковых объектах в государственном музее-заповеднике «Павловск» начались реставрационные работы.
Они организованы в преддверии 250-летия музея-заповедника, которое будет отмечаться в 2027 году, сообщила директор музея Вера Дементьева.
«Вчера состоялись первые выходы подрядчиков на площадки, первые установки конструкций под леса. <...> В первом полугодии в рамках госзаказа Минкультуры мы получили на проведение работ 245 млн рублей. Общая сумма, которую мы запросили у министерства и которая проходит согласования, составляет более 6 млрд рублей [до 2027 года]», — приводит
ТАСС слова директора.
Реставрационные работы начались в павильоне «Трех граций», Храме Дружбы, в ансамбле Красной долины.
По словам Веры Дементьевой, по итогам 2023 года музей принял более 2 млн посетителей, за минувшие месяцы 2024 года в Павловске побывали свыше 400 тысяч человек.
К юбилейной дате специалисты практически с нуля реконструируют утраченный в XX веке павильон «Старое Шале». Там планируется открыть Детскую практическую школу садоводства и огородничества.
Фото: пресс-служба музея-заповедника "Павловск"