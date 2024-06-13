В Севастополе впервые выступил оркестр народных инструментов России им. Осипова

13.06.2024
Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н.П. Осипова впервые выступил в Севастополе.
Выступление прошло в День России на сцене Севастопольского академического русского драматического театра имени А.В. Луначарского. Концерт стал закрытием фестиваля, посвященного 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Директор театра Инна Конохова отметила, что имена, представленные в программе, являются гордостью российской культуры.
«Коллективы, которым рукоплескал весь мир, впервые выступили в Севастополе. Хочу особо отметить, что гастроли такого уровня — это очень сложный и неподъемный для регионов процессов. Мы имеем возможность побывать на уникальных выступлениях только благодаря помощи Министерства культуры России, „Росконцерта“ и автономной некоммерческой организации „Культурная жизнь“», — приводит
слова директора агентство ТАСС.
Отмечается, что на закрытии зрителям презентовали специальную концертную программу, посвященную юбилею Пушкина. В нее вошли произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Будашкина, Городовской, Цыганкова, старинные романсы, русские народные песни, обработки народных мелодий.
Фото: Pixabay.com