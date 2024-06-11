В Москве открылась фотовыставка в честь 650-летия Кирова

Новая фотовыставка открылась в Москве под открытым небом к 650-летию Кирова. Экспозиция развернулась на Рождественском бульваре.





На выставке представлены работы фотографов Кировской области. Авторами стали Елена Чудиновских, Евгений Карепанов, Сергей Панагушин и другие. Зрителям на 16 двухсторонних конструкциях представлены пейзажи, городские виды, которые раскрывают уникальность вятского края и его столицы.





«Природа, достопримечательности, православные храмы, старинные улицы и купеческая архитектура, современные арт-объекты и многое другое», — отметили в Дирекции 650-летия города Киров.





Выставка будет работать до 29 июня.





Ранее стало известно, что из Кирова в рамках празднования 650-летия города пройдет крестный ход в село Великорецкое на реку Великую. Он стартовал 3 июня.







