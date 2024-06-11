Реставрация Екатерининского дворца в Царском Селе завершится в этом году

Реставрация Екатерининского дворца в ГМЗ «Царское Село» вышла на финальный этап и закончится в 2024 году. Об этом журналистам сообщила директор музея-заповедника Ольга Таратынова.





Глава ГМЗ поблагодарила президента, правительство, Минкультуры России и меценатов за возможность продолжать работы по реставрации, в том числе в Александровском дворце.





«В этом году откроем после реставрации личные апартаменты Екатерины II в Екатерининском дворце. И мы сможем сказать, что реставрация и воссоздание интерьеров Екатерининского дворца практически завершена», — поделилась Таратынова с ТАСС.





По ее словам, сотни музейных сотрудников и реставраторов мечтали об этом и делали все, чтобы этот день наступил.





Президент России Владимир Путин ранее присудил Ольге Таратыновой государственную премию в области литературы и искусства. Директор Царскосельской янтарной мастерской Борис Игдалов тоже удостоен этой награды в соответствии с указом главы государства.









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