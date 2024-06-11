Пятый сезон сериала «Пацаны» станет финальным

Шоураннер сериала «Пацаны» заявил, что пятый сезон станет для проекта последним. Финал шоу он назвал «кровавой, эпической и захватывающей» кульминацией.





Поклонникам предстоит дождаться выхода четвертого сезона. Первый эпизод выйдет 13 июня. Эрик Крипке призывает посмотреть новые серии, поскольку они станут «началом конца» сюжета «Пацанов».





Шоураннер также поделился в соцсетях сканом, предположительно, последней страницы сценария заключительной серии нового сезона. Однако все сюжетные спойлеры были зачеркнуты.





Создатели изначально планировали сделать пятый сезон последним. Дата его выхода пока неизвестна.









Фото: YouTube