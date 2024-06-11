Пятый сезон сериала «Пацаны» станет финальным

Фотовыставка разместилась на Рождественском бульваре под открытым небом.
Работы вышли на финальный этап.
Шоураннер сериала Эрик Крипке предрек «кровавый» финал.
Актер сыграл цыганского барона в сериале «Провокатор».
Коллектив представил русскую народную и духовную музыку, а также классические произведения народов м...
Фотовыставка разместилась на Рождественском бульваре под открытым небом.
Работы вышли на финальный этап.
Шоураннер сериала Эрик Крипке предрек «кровавый» финал.
Актер сыграл цыганского барона в сериале «Провокатор».
Коллектив представил русскую народную и духовную музыку, а также классические произведения народов м...
Также премии в области литературы и искусства удостоены скульптор Андрей Коробцов и архитектор Конст...
Впервые за три года ПФКИ решил изменить границы сумм проектов.
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Причиной послужило обнаружение ЛГБТ-пропаганды в сериале с Мелиссой Бенойст.
Президентский фонд культурных инициатив поддержит 1189 проектов по итогам второго основного конкурса...
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Худрук обоих учреждений Евгений Герасимов отметил, что «нет никакого объединения».
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Марина Тарковская являлась биографом и мемуаристом отца — поэта Арсения Тарковского — и брата — кино...
11.06.2024