Умер советский и украинский актер театра и кино Анатолий Толок

Советский и украинский актер театра, кино и телевидения Анатолий Толок скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщил директор его театра Александр Книга.





Причина смерти актера не уточняется. Артист сыграл на сцене более 200 ролей. В театре он участвовал в таких постановках, как «Цыганка Аза», «Дети Арбата», «Тарас Бульба», «Любовь и голуби», «Ревизор» и других.





Толок также снимался в кино. На экране он появился в образе цыганского барона в сериале «Провокатор». Актер снялся и в многосерийном фильме «Маэстро».





За свою карьеру Толок успел поработать в Днепропетровском украинском музыкально-драматическом театре имени Шевченко. С 1966 года он служил Херсонскому областному украинскому музыкально-драматическому театру. Являлся заслуженным артистом Украинской ССР, народным артистом Украины.









Фото: YouTube