Книга об охранных зонах культурных объектов Петербурга пополнит библиотеку ЮНЕСКО

Книга об истории и трансформации системы охраны объектов культурного наследия Санкт-Петербурга пополнит библиотеку ЮНЕСКО после перевода на английский язык. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал временно исполняющий обязанности председателя комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Алексей Михайлов.





Первый тираж книги составил 350 экземпляров. По словам Михайлова, тема никем из ученых не охвачена, как показали исследования.





«И этот пробел необходимо заполнить, потому что в настоящий момент система охраны исторической среды не статична, она развивается. И это развитие должно быть обязательно преемственным, потому что мы должны знать, от чего мы можем оттолкнуться и какие принципы можем использовать», — добавил он.





Книга состоит из аналитических рассуждений, большого количества выборок из нормативных актов, научных заседаний и заседаний КГИОП, воспоминаний, а также графических и исторических материалов. В основу исследований легли материалы из архива комитета, Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга, а также из архива комитета по градостроительству и архитектуре.









Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва