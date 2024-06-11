Министр культуры России Ольга Любимова сообщила об открытии нового детского центра в Херсонской области. Об этом она рассказала в Telegram-канале.





По словам министра, передвижное творческое пространство для юных талантов появилось в ДК районного центра Новотроицкое. Проект реализован музеем-заповедником «Фанагория» при поддержке Минкультуры России.





«В новом центре ребят познакомят с богатой историей юга России и уникальными артефактами древности. С помощью курса лекций от специалистов Института археологии РАН дети смогут более глубоко погрузиться в мир археологии и смежных естественно-научных дисциплин. В рамках обучающей программы разработаны мастер-классы по вазописи и лепке из глины», — поделилась Ольга Любимова.





Министр напомнила, что это уже второй детский центр в регионе. Ранее креативное пространство появилось на базе Генического краеведческого музея. В таких местах ребятам из новых регионов помогают развить творческие способности и понять культурное наследие прошлых эпох, отметила Ольга Любимова.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой