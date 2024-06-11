В Ульяновске представили прижизненные собрания сочинений Михаила Лермонтова

Выставка «Лермонтов: судьба поэта-воина» открылась в Историко-мемориальном центре-музее И. А. Гончарова в Ульяновске. Представитель ГМЗ «Тарханы» Юлия Печникова сообщила журналистам, что здесь есть прижизненные собрания сочинений и журналы, где печатался автор.





В экспозицию вошли порядка 160 экспонатов из фондов Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы».





«Это уникальные гравюры, это собрание сочинений Лермонтова прижизненные, это знаменитые журналы, в которых он печатался», — сказала Печникова ТАСС.





В одном из них было опубликовано произведение «Герой нашего времени». Посетители также увидят альманах «Атеней», где появилось первое стихотворение Михаила Лермонтова «Весна».





Экспозиция разбита на разделы, которые посвящены детству поэта в Тарханах, предпосылкам выбора военной стези, учебе в Москве и службе в Санкт-Петербурге и на Кавказе. Зрители увидят картины с видами лермонтовских мест. Отдельное внимание создатели проекта уделили фотокопиям рисунков поэта.









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