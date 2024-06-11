В «Эрьзя-Центре» откроется выставка современного искусства «В зачарованном лесу»

Более 20 художников и дизайнеров представят произведения современного искусства на выставке «В зачарованном лесу». Проект откроется в «Эрьзя-Центре» 15 июня.





Посетители увидят работы как начинающих авторов современного искусства, так и уже заслуживших признание профессионального сообщества и зрителей. Среди них — член Союза художников России Михаил Пилюгин. Работы автора хранятся в том числе в собраниях научно-исследовательского музея при Российской академии художеств в Москве, Музея истории Обнинска, Липецкого областного художественного музея и других, а также в частных коллекциях России, Италии, Франции и США.





Другим автором выступит Юлия Хищенко. Ее работы находятся в частных коллекциях России, Канады, Дании, Аргентины, Австралии и других стран. Посетители также увидят творения Милы Гуры, Максима Власова, Романа Мефедова, Анны Флит, Елены Лимоновой, Александра Горюнова, Федора Жербина, Мирославы Мешковой, Натальи Смирновой и других.





Ознакомиться с произведениями можно будет до 30 июня. В рамках выставки будут проходить авторские экскурсии и встречи с художниками.









Фото: Пресс-служба «Эрьзя-Центра»