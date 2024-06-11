Театр Сатиры и Театр на Малой Ордынке не будут объединять на фоне новых назначений. Об этом заявил художественный руководитель обоих учреждений Евгений Герасимов.





По словам худрука, вопрос об объединении театров — самый распространенный. Герасимов высказался об этом на пресс-конференции, посвященной планам Театра на Малой Ордынке.





«Хочу сразу сказать, что здесь нет никакого объединения. Здесь есть просто один человек — худрук», — подчеркнул он.





Напомним, Герасимов сменил на посту худрука Театра Сатиры Сергея Газарова. Последний занимал эту должность с октября 2021 года. Также Герасимов сохранил свой пост в Театре на Малой Ордынке, худруком которого он был назначен в июле 2022 года.









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