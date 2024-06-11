Более 6 тысяч зрителей посетили фестиваль современного искусства в Красноярске

Более 6 тысяч человек посетили третий фестиваль современного искусства «Территория. Красноярск». Гости смогли увидеть спектакли победителей межрегионального театрального конкурса «Полюс. Золотой сезон», постановки московских театров, побывать на мастер-классах звезд кино и театра.





Фестиваль прошел с 5 по 11 июня. Конкурс «Полюс. Золотой сезон» впервые состоялся в 2016 году. Проводится он среди театральных коллективов Красноярского края, Якутии, Иркутской и Магаданской областей. В 2023 году география конкурса охватила Хабаровский край.





«Наша основная задача была показать зрителям современное искусство в разных ипостасях», — поделилась с ТАСС директор по связям с общественностью компании «Полюс» Виктория Васильева.





По ее словам, организаторы всегда привозят зрителю московские постановки. Выбираются те, которые еще не показывали в городе. Так, в рамках третьего фестиваля зрители посмотрели премьеру Театра на Таганке — спектакль «Фигаро».









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